"Мог стать дороже Шевченко": Аталанта отклонила рекордное предложение по трансферу украинца Малиновского

Руслан Малиновский мог стать самым дорогим футболистом в истории Украины.

Итальянская "Аталанта" не приняла предложение одного из английских клубов по трансферу полузащитника Руслана Малиновского.

Как сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, на Малиновского претендовали "Вест Хэм" и еще один английский клуб.

Если бы "Аталанта" приняла предложение от второго клуба, Малиновский, по словам журналиста, стал бы самым дорогим футболистом в истории Украины.

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"Вест Хэм" интересовался Малиновским до его перехода в "Аталанту", во время переговоров с итальянским клубом и уже после перехода. По моей информации, сейчас есть еще один английский клуб, который не просто интересовался, но и сделал "Аталанте" предложение.

Если бы это предложение было принято, мы бы зафиксировали новый трансферный рекорд по стоимости украинского футболиста. Это было бы дороже переходов Тимощука, Ярмоленко и Шевченко. Но "Аталанта" отказала этому клубу, выдвинув неподъемную сумму", - рассказал Спиваковский.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что на Малиновского претендует итальянская "Фиорентина".