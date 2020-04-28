"Мог стать дороже Шевченко": Аталанта отклонила рекордное предложение по трансферу украинца Малиновского
Итальянская "Аталанта" не приняла предложение одного из английских клубов по трансферу полузащитника Руслана Малиновского.
Как сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, на Малиновского претендовали "Вест Хэм" и еще один английский клуб.
Если бы "Аталанта" приняла предложение от второго клуба, Малиновский, по словам журналиста, стал бы самым дорогим футболистом в истории Украины.
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"Вест Хэм" интересовался Малиновским до его перехода в "Аталанту", во время переговоров с итальянским клубом и уже после перехода. По моей информации, сейчас есть еще один английский клуб, который не просто интересовался, но и сделал "Аталанте" предложение.
Если бы это предложение было принято, мы бы зафиксировали новый трансферный рекорд по стоимости украинского футболиста. Это было бы дороже переходов Тимощука, Ярмоленко и Шевченко. Но "Аталанта" отказала этому клубу, выдвинув неподъемную сумму", - рассказал Спиваковский.
Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что на Малиновского претендует итальянская "Фиорентина".