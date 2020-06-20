Попросили перенести матч: в клубе Первой лиги сделали заявление о вспышке коронавируса в команде

Команда "Руха" ушла на самоизоляцию.

Львовский "Рух" прокомментировал вспышку коронавируса, которая произошла в клубе.

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Заявление опубликовано на официальном сайте клуба Первой лиги.

"По результатам проведенного ПЦР-тестирования у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" обнаружили COVID-19. Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19", - сказано в сообщении.

Также "Рух" обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги против "Агробизнеса" на более поздний срок.

После 19 туров "Рух" лидирует в таблице Первой лиги, опережая "Волынь" на 1 очко и еще четыре команды - на 2 очка.

Как сообщал УНИАН, ранее "Рух" объявил о том, что помогать команде будет известный тренер Мирон Маркевич.

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