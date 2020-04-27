"Даже представить не мог": легендарный Роналдиньо впервые прокомментировал свой арест в Парагвае

Роналдиньо признался, что был удивлен тем, что у него оказался фальшивый паспорт.

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо впервые дал комментарии в связи со своим арестом в Парагвае из-за попытки пересечь границу по поддельному паспорту.

О своем аресте Роналдиньо рассказал в интервью парагвайскому телеканалу ABC Color, передает Goal.com.

"Для нас стало полным сюрпризом то, что документы оказались фальшивыми. С тех пор мы стремились сотрудничать с системой правосудия, чтобы во всем разобраться. Мы все объяснили и выполнили все, что от нас требовалось", - сказал бразилец.

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Роналдиньо заявил, что никогда не мог предположить, что окажется за решеткой:

"Когда нас отправили в камеру, это был тяжелый удар. Я никогда даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию".

"С первого дня чувствовались любовь и уважение парагвайского народа, и я за это благодарен. Я верующий, молюсь, чтобы все было хорошо. Надеюсь, это скоро закончится", - сказал Роналдиньо, а также добавил, что первым делом после освобождения отправится к маме.

Напомним, Роналдиньо был задержан в аэропорту, когда пытался пересечь границу со своим братом Роберто.

Как сообщал УНИАН, Роналдиньо находился в парагвайской тюрьме, но затем был переведен под домашний арест.