Вылечиться не удается: лидер Ювентуса сдал третий положительный тест на коронавирус

Пауло Дибала не может избавиться от вируса уже больше месяца.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала сдал уже третий положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito.

Про заражение игрока стало известно еще 21 марта - он и его девушка Ориана Сабатини были сразу помещены на карантин. С тех пор Дибала четыре раза сдавал тест на COVID-19 - первый, третий и последний были положительными. Второй показал отсутствие инфекции.

Ранее Дибала испытывал симптомы заболевания, однако позже все прошло, а его девушка вовсе не чувствовала никаких проблем со здоровьем. Тем не менее, вирус все еще остается в организме спортсмена.

Стоит отметить, что итальянское правительство намерено разрешить футболистам тренироваться с соблюдением социального дистанцирования уже 4 мая. Италия стала одним из мировых эпицентров по распространению COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что два футболиста "Ювентуса" вылечились от коронавируса.