Коронавирус захватывает УПЛ: Олимпик объявил о заражении футболистов - следующий матч не состоится

Донецкий клуб не сможет сыграть с "Карпатами", которые недавно также пострадали от COVID-19.

Донецкий "Олимпик" объявил о том, что двое футболистов команды сдали положительные тесты на коронавирус.

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Заявление опубликовала пресс-служба клуба.

Команда получила результаты тестирования в Луцке, куда прибыла для проведения поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги с "Карпатами".

УПЛ уже подтвердила, что игра команд 21 июня не состоится. "Олимпик" возвращается домой для повторного тестирования. Футболисты с положительными результатами будут изолированы.

Стоит отметить, что "Карпаты" должны были провести первую игру после двухнедельного карантина - в львовском клубе произошла вспышка COVID-19, а зараженных было 26 человек.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" победил "Александрию" и досрочно стал чемпионом УПЛ.

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