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Коронавирус захватывает УПЛ: Олимпик объявил о заражении футболистов - следующий матч не состоится

23:05, 20 июня 2020
Футбол
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Олимпик вернется домой из Луцка, куда прибыл на игру с Карпатами / фото ФК Олимпик

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Заявление опубликовала пресс-служба клуба.

Команда получила результаты тестирования в Луцке, куда прибыла для проведения поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги с "Карпатами".

УПЛ уже подтвердила, что игра команд 21 июня не состоится. "Олимпик" возвращается домой для повторного тестирования. Футболисты с положительными результатами будут изолированы.

Стоит отметить, что "Карпаты" должны были провести первую игру после двухнедельного карантина - в львовском клубе произошла вспышка COVID-19, а зараженных было 26 человек.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" победил "Александрию" и досрочно стал чемпионом УПЛ.

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