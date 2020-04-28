"Сражаемся с невидимым врагом": в Японии допустили полную отмену Олимпиады

Олимпиада может быть отменена, если ситуацию с коронавирусом не удастся взять под контроль.

Бывший премьер-министр Японии, председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори допустил, что Игры-2020 могут быть полностью отменены.

По его словам, это произойдет, если ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль в 2021 году.

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"В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом", - цитирует Мори Nikkan Sports.

При этом он подчеркнул, что Олимпиада-2020 станет "во много раз ценнее предыдущих Игр", если ее получится провести в 2021 году после победы над коронавирусом.

Напомним, 24 марта было объявлено, что из-за коронавируса Олимпиада-2020 перенесена на 2021 год. Позже стало известно, что игры пройдут с 11 июля по 11 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Олимпиада-2020 может не состояться, если к тому моменту не будет разработана вакцина от коронавируса.