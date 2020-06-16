"Играли, будто в театре": экс-футболист сборной Украины вспомнил Евро-2020 и сравнил поддержку в Киеве и Донецке

Олег Гусев признался, что атмосфера в столице Украины ему больше понравилась больше.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев вспомнил выступление на домашнем чемпионате Европы 2012 года, а также сравнил атмосферу на матчах турнира в Киеве и Донецке.

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Экс-полузащитника цитирует Zbirna.com.

"Мы хорошо подготовились к турниру в Турции, Австрии и Германии. Находясь там, не могли в полной мере стать свидетелями того ажиотажа, который царил в Украине вообще и в Киеве в частности. Когда вернулись со сборов, сразу заехали на базу, а там уже дыхание Евро чувствовалось по полной программе. Было много заказов по билетам. Уже и не помню, сколько брал, но родственникам, разумеется, доставал", - сказал Гусев.

Бывший футболист похвалил донецкую "Донбасс Арену", но признался, что киевская атмосфера ему понравилась больше:

"Матч против Швеции открывал для нас чемпионат Европы. Мы понимали, что в Киеве, на моем родном стадионе, точно будет феноменальная поддержка. В Донецке трибуны тоже были заполнены, но там мы играли, будто в театре. Шикарный стадион - спору нет. Но вот сама поддержка в столице всегда была все-таки лучше. Про Львов я уже и не говорю, но на этом Евро мы там так и не сыграли".

Сборная Украины на Евро-2012 в своей группе обыграла Швецию (2:1), а также уступила Франции (0:2) и Англии (0:1).

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший вратарь Шовковский вспомнил свой главный ляп в составе сборной Украины.

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