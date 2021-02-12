Возлюбленная Никласа Бендтнера периодически радует подписчиков жаркими фото.

Девушка скандального датского футболиста Никласа Бендтнера Филин Рупсторфф полностью обнажилась для фото.

Датская модель разместила горячий снимок на своей странице в Instagram.

"Уполномоченный по защите прав потребителей, очевидно, обещает штрафы всем, кто носит одежду, которую они купили и за которую заплатили. По этой причине, к сожалению, я больше не могу публиковать снимки в одежде", - пошутила девушка.

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Рупсторфф периодически радует своих подписчиков подобными фото в Instagram.

Отметим, что Бендтнер и Рупсторфф встречаются с лета 2018 года. Девушка даже набила на шее тату, написав там прозвище футболиста - "Лорд".

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Никлас Бендтнер: чем он известен

33-летний Бендтнер выступал за "Арсенал", "Ювентус", "Вольфсбург" и ряд других клубов. В составе сборной Дании он провел 81 матч, забив 30 голов.

Бендтнер неоднократно попадал в скандальные ситуации - в частности, форвард систематически нарушал дисциплину, из-за чего контракт с ним разорвал "Вольфсбург".

Бендтнер дрался с одноклубниками, появлялся на публике в пьяном виде, а в 2011 году Англии его даже арестовали по подозрению в повреждении чужих машин. В 2018 году в Копенгагене он избил таксиста, за что был приговорен к 50 суткам тюремного заключения. Позже приговор был заменен на домашний арест.

На Евро-2012 форвард при праздновании гола продемонстрировал рекламу букмекеров, нанесенную на трусы. Из-за этого он был дисквалифицирован на один матч.

Некоторое время Бендтнер встречался с баронессой Каролин Флеминг. У пары родился ребенок, но через семь недель после этого они расстались. В связи с этим у форварда появилось прозвище "Лорд".

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Автор: УНИАН