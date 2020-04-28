Моуриньо и Роналду вошли в рейтинг самых ненавистных людей в футболе
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер возглавил рейтинг тридцати людей из мира футбола, которых ненавидят больше всего.
Данный рейтинг составил портал FourFourTwo.
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В десятку самых ненавистных личностей из мира футбола вошли звездный нападающий Криштиану Роналду, а также знаменитый тренер Жозе Моуриньо.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Йозеф Блаттер (экс-президент ФИФА)
2. Жозе Моуринью (тренер "Тоттенхэма")
3. Харальд Шумахер (экс-вратарь сборной Германии)
4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)
5. Ричард Киз (английский комментатор)
6. Криштиану Роналду (игрок "Ювентуса")
7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса")
8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля")
9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона")
10. Джон Терри (экс-игрок "Челси")
В топ-30 также включены Диего Марадона (13-е место), Луис Суарес (16-е), Роман Абрамович (25-е), Алекс Фергюсон (30-е) и другие известные личности.
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