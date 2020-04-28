Моуриньо и Роналду вошли в рейтинг самых ненавистных людей в футболе

Составлен рейтинг 30 людей из мира футбола, которых презирают больше всего.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер возглавил рейтинг тридцати людей из мира футбола, которых ненавидят больше всего.

Данный рейтинг составил портал FourFourTwo.

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В десятку самых ненавистных личностей из мира футбола вошли звездный нападающий Криштиану Роналду, а также знаменитый тренер Жозе Моуриньо.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Йозеф Блаттер (экс-президент ФИФА)

2. Жозе Моуринью (тренер "Тоттенхэма")

3. Харальд Шумахер (экс-вратарь сборной Германии)

4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)

5. Ричард Киз (английский комментатор)

6. Криштиану Роналду (игрок "Ювентуса")

7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса")

8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля")

9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона")

10. Джон Терри (экс-игрок "Челси")

В топ-30 также включены Диего Марадона (13-е место), Луис Суарес (16-е), Роман Абрамович (25-е), Алекс Фергюсон (30-е) и другие известные личности.

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