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Моуриньо и Роналду вошли в рейтинг самых ненавистных людей в футболе

11:54, 28 апреля 2020
Футбол
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Жозе Моуриньо / REUTERS

Данный рейтинг составил портал FourFourTwo.

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В десятку самых ненавистных личностей из мира футбола вошли звездный нападающий Криштиану Роналду, а также знаменитый тренер Жозе Моуриньо.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Йозеф Блаттер (экс-президент ФИФА)

2. Жозе Моуринью (тренер "Тоттенхэма")

3. Харальд Шумахер (экс-вратарь сборной Германии)

4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА)

5. Ричард Киз (английский комментатор)

6. Криштиану Роналду (игрок "Ювентуса")

7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса")

8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля")

9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона")

10. Джон Терри (экс-игрок "Челси")

В топ-30 также включены Диего Марадона (13-е место), Луис Суарес (16-е), Роман Абрамович (25-е), Алекс Фергюсон (30-е) и другие известные личности.

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