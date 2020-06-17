Минай - Динамо: видео трансляция матча Кубка Украины

"Динамо" и "Минай" определят первого финалиста Кубка Украины 2019-2020.

17 июня пройдет первый полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встретятся "Минай" и "Динамо". Матч пройдет на стадионе "Минай".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Минай - Динамо.

Начало встречи - в 14.00.

На предыдущих стадиях Кубка Украины "Минай" прошел "Калуш" (2:1), "Волынь" (1:0), "Львов" (2:0) и "Ингулец" (1:1 и 6:5 по пенальти).

"Динамо" стартовало в турнире с 1/8 финала и ранее выбило из борьбы "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0).

"Динамо" и "Минай ранее встречались один раз - в 2018 году в 1/8 финала Кубка Украины киевляне одержали волевую победу со счетом 3:1.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом этой дуэли. На то, что киевляне пробьются в финал, дается коэффициент 1,09, тогда как на проход "Миная" - 7,50.

Кубок Украины, 1/2 финала

Минай - Динамо

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Напомним, в другом полуфинале 24 июня встретятся "Мариуполь" и "Ворскла".

УНИАН также сообщал о том, где пройдет финал Кубка Украины 2019-2020.

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