Месси сменил имидж после выхода из карантина (фото)

Звездный аргентинец решил сбрить свою густую бороду.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил сменить имидж после выхода из карантина.

Звездный аргентинский нападающий решил сбрить бороду, которую носил на протяжении последних лет.

Фанаты в сети отметили, что Месси сразу помолодел на несколько лет.

Напомним, "Барселона" уже приступила к тренировкам и готовится к возобновлению сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси появился на обложке журнала в образе Че Гевары.