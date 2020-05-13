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Месси сменил имидж после выхода из карантина (фото)

11:08, 13 мая 2020
Футбол
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Лео Месси / REUTERS

Звездный аргентинский нападающий решил сбрить бороду, которую носил на протяжении последних лет.

Фанаты в сети отметили, что Месси сразу помолодел на несколько лет.

фото: twitter.com/fcbarcelona
фото: instagram.com/leomessi
фото: instagram.com/leomessi

Напомним, "Барселона" уже приступила к тренировкам и готовится к возобновлению сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси появился на обложке журнала в образе Че Гевары.

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