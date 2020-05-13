Месси сменил имидж после выхода из карантина (фото)
11:08, 13 мая 2020Футбол
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Звездный аргентинец решил сбрить свою густую бороду.
Лео Месси / REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил сменить имидж после выхода из карантина.
Звездный аргентинский нападающий решил сбрить бороду, которую носил на протяжении последних лет.
Фанаты в сети отметили, что Месси сразу помолодел на несколько лет.
фото: twitter.com/fcbarcelona
фото: instagram.com/leomessi
фото: instagram.com/leomessi
Напомним, "Барселона" уже приступила к тренировкам и готовится к возобновлению сезона.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси появился на обложке журнала в образе Че Гевары.
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