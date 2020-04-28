Бывший футболист Ливерпуля и Манчестер Сити умер после продолжительной болезни

Майкл Робинсон становился обладателем трех трофеев в футболке мерсисайдцев.

На 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист Майкл Робинсон.

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Об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля", за который он выступал.

В последние годы Робинсон боролся с раком кожи - болезнь привела к смерти.

Робинсон помимо "Ливерпуля" выступал за "Манчестер Сити", "Брайтон", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Осасуну", а также сборную Ирландии. За один сезон в футболке мерсисайдцев он выиграл Кубок Лиги, Кубок европейских чемпионов и чемпионат Англии.

После завершения карьеры Майкл Робинсон жил в Испании и был футбольным журналистом и комментатором на телевидении.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпион мира по футболу в составе сборной Англии умер от коронавируса.