Бывший футболист Ливерпуля и Манчестер Сити умер после продолжительной болезни
20:46, 28 апреля 2020Футбол
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Майкл Робинсон становился обладателем трех трофеев в футболке мерсисайдцев.
Робинсон работал журналистом и комментатором после окончания карьеры / фото: marca.com
На 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист Майкл Робинсон.
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Об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля", за который он выступал.
В последние годы Робинсон боролся с раком кожи - болезнь привела к смерти.
Робинсон помимо "Ливерпуля" выступал за "Манчестер Сити", "Брайтон", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Осасуну", а также сборную Ирландии. За один сезон в футболке мерсисайдцев он выиграл Кубок Лиги, Кубок европейских чемпионов и чемпионат Англии.
После завершения карьеры Майкл Робинсон жил в Испании и был футбольным журналистом и комментатором на телевидении.
twitter.com/LFC
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