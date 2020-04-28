"Каждый конец - это новое начало": экс-форвард сборной Украины опубликовал пост в сети о завершении карьеры

Марко Девич повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич, который ранее заявил, что будет завершать карьеру, в сети попрощался с футболом.

В Instagram Девич выразил слова благодарности своим близким, а также тем, с кем сотрудничал во время карьеры.

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"Я счастлив и горд тем, что у меня был шанс заниматься тем, что я больше всего люблю. Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время.

Хочу выразить слова благодарности руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины. И всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец - это новое начало!", - написал Девич.

36-летний Девич по ходу своей карьеры в Украине выступал за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Также он поиграл за ряд других клубов, а завершил карьеру в составе азербайджанского "Сабаха".

В составе сборной Украины форвард родом из Сербии провел 35 матчей, в которых забил 7 голов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ветеран сборной Украины Андрей Пятов задумался о тренерской карьере.