В Минздраве прокомментировали возможность возвращения болельщиков на трибуны

Министр Максим Степанов отметил, что пока об этом шаге думать рано.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил возможность возвращения болельщиков на стадионы.

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Чиновник дал комментарий программе "Футбол NEWS".

"Чем тщательнее мы будем придерживаться рекомендаций Минздрава, сразу болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тем быстрее мы сможем говорить о возвращении к полноценной жизни, в том числе к болельщикам на стадионах. С нынешней тенденцией нет даже мысли о возвращении фанов на трибуны", - заявил Степанов.

Министр отметил, что клубы и футболисты довольны медицинскими требованиями, которые были созданы в формате протокола перед рестартом сезона:

"Каких-то замечаний к протоколу нет. Все довольны: и футболисты, и команды. У меня есть постоянная связь с ними, с УАФ, с некоторыми командами. Медицинская часть была предусмотрена в совершенстве, а мы это объединили, поэтому думаю, что все довольны".

В Украине по состоянию на 1 июля зафиксировано почти 45 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1173 смерти.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты посмотрели матч "Шахтера" через установленные у поля экраны.

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