"Плевок в глаза болельщикам": ультрас Динамо пообещали акции протеста из-за появления в клубе Луческу

Фанаты резко отреагировали на назначение румынского специалиста.

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) в соцсетях выступили с заявлением после того, как Мирча Луческу был назначен главным тренером команды.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в заявлении ультрас в Telegram.

Фанаты призвали сотрудников клуба уволиться:

Читайте такжеОфициально: Луческу возглавил киевское Динамо (фото)

"На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо", в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации - написать заявление на увольнение".

Также они заявили, что будут протестовать:

"Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать".

УНИАН также сообщал о том, как на назначение Луческу отреагировали в сети.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram