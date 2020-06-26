Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Команда Юргена Клоппа завоевала титул за семь туров до финиша чемпионата.

"Ливерпуль" досрочно завоевал золотые медали Английской Премьер-лиги сезона 2019-2020.

Это произошло по итогам 31-го тура. "Ливерпуль" накануне разгромил "Кристал Пэлас" (4:0) и ждал результата матча "Челси" - "Манчестер Сити". Любая потеря очков со стороны "Сити" позволяла "красным" праздновать чемпионство.

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Встреча "Челси" - "Ман Сити" завершилась победой лондонцев со счетом 2:1.

Таким образом, "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на 23 очка, и "горожане" потеряли теоретические шансы на то, чтобы защитить титул.

"Ливерпуль" завоевал чемпионский титул впервые с 1990 года. "Красные" стали чемпионами Англии в 19-й раз в истории. Больше титулов только у "Манчестер Юнайтед" (20).

Под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" выиграл четвертый трофей. "Красные" ранее в прошлом году побеждали в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что игрок "Ливерпуля" курьезно забыл принять участие в антирасистской акции.

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