В сантиметрах от титула: Ливерпуль одержал разгромную победу в АПЛ

"Красные" победили впервые после карантина.

"Ливерпуль" в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги принимал "Кристал Пэлас".

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Подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 4:0.

В составе мерсисайдцев еще до перерыва отличились Александер-Арнольд и Салах, а во втором тайме - Фабиньо и Мане.

"Ливерпуль" набрал 86 очков и опережает "Манчестер Сити" на 23 пункта. Уже в следующем туре команда Клоппа может оформить чемпионство, если обыграет "горожан" в гостях. Более того, мерсисайдцы добудут чемпионство еще раньше, если команда Пепа Гвардиолы потеряет очки в игре с "Челси" 25 июня.

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 4:0

Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабиньо, 55, Мане, 69

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Уильямс, 74), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84), Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 74), Мане (Эллиот, 84)

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Кэхилл, Сахо, ван Анхольт, Маккарти, Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 66), Куяте (Миливоевич, 65), Заа (Майер, 15), Айю (Койтча, 84)

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" с Зинченко в составе одержал разгромную победу в АПЛ.

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