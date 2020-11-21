28 ноября в финском Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону 2020-2021. В рамках сезона запланировано проведение девяти этапов.
Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021
1-й этап. Контиолахти, Финляндия (28-29 ноября)
28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября – индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября – спринт (мужчины)
29 ноября – спринт (женщины)
2-й этап. Контиолахти, Финляндия (3-6 декабря)
3 декабря – спринт (мужчины)
3 декабря – спринт (женщины)
5 декабря – гонка преследования (мужчины)
5 декабря – эстафета (женщины)
6 декабря – эстафета (мужчины)
6 декабря – гонка преследования (женщины)
3-й этап. Хохфильцен, Австрия (11-13 декабря)
11 декабря – спринт (женщины)
11 декабря – спринт (мужчины)
12 декабря – эстафета (женщины)
12 декабря – гонка преследования (мужчины)
13 декабря – гонка преследования (женщины)
13 декабря – эстафета (мужчины)
4-й этап. Хохфильцен, Австрия (17-20 декабря)
17 декабря – спринт (мужчины)
18 декабря – спринт (женщины)
19 декабря – гонка преследования (мужчины)
19 декабря – гонка преследования (женщины)
20 декабря – масс-старт (мужчины)
20 декабря – масс-старт (женщины)
5-й этап. Оберхоф, Германия. 7-10 января
7 января – спринт (женщины)
8 января – спринт (мужчины)
9 января – гонка преследования (женщины)
9 января – гонка преследования (мужчины)
10 января – смешанная эстафета
10 января – сингл-микст
6-й этап. Оберхоф, Германия (13-17 января)
13 января – спринт (мужчины)
14 января – спринт (женщины)
15 января – эстафета (мужчины)
16 января – эстафета (женщины)
17 января – масс-старт (мужчины)
17 января – масс-старт (женщины)
7-й этап. Антхольц, Италия (21-24 января)
21 января – индивидуальная гонка (женщины)
22 января – индивидуальная гонка (мужчины)
23 января – масс-старт (женщины)
23 января – эстафета (мужчины)
24 января – эстафета (женщины)
24 января – масс-старт (мужчины)
8-й этап. Пекин, Китай - отменен
9-й этап. Нове Место, Чехия (11-14 марта)
11 марта – спринт (мужчины)
12 марта – спринт (женщины)
13 марта – гонка преследования (мужчины)
13 марта – гонка преследования (женщины)
14 марта – смешанная эстафета
14 марта – сингл-микст
10-й этап. Холменколлен, Норвегия (18-21 марта)
18 марта – спринт (женщины)
19 марта – спринт (мужчины)
20 марта – гонка преследования (женщины)
20 марта – гонка преследования (мужчины)
21 марта – масс-старт (женщины)
21 марта – масс-старт (мужчины)
Биатлонный сезон 2020-2021: что нужно знать
- Восьмой этап Кубка мира в Пекине был отменен из-за пандемии коронавируса. В связи с этим календарь соревнований в марте еще может быть скорректирован.
- Чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
- Был объявлен состав сборной Украины на старт Кубка мира.
- В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.
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