Новый сезон стартует 28 ноября и продлится до 21 марта.

28 ноября в финском Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону 2020-2021. В рамках сезона запланировано проведение девяти этапов.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021

1-й этап. Контиолахти, Финляндия (28-29 ноября)

28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября – индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября – спринт (мужчины)

29 ноября – спринт (женщины)

2-й этап. Контиолахти, Финляндия (3-6 декабря)

3 декабря – спринт (мужчины)

3 декабря – спринт (женщины)

5 декабря – гонка преследования (мужчины)

5 декабря – эстафета (женщины)

6 декабря – эстафета (мужчины)

6 декабря – гонка преследования (женщины)

3-й этап. Хохфильцен, Австрия (11-13 декабря)

11 декабря – спринт (женщины)

11 декабря – спринт (мужчины)

12 декабря – эстафета (женщины)

12 декабря – гонка преследования (мужчины)

13 декабря – гонка преследования (женщины)

13 декабря – эстафета (мужчины)

4-й этап. Хохфильцен, Австрия (17-20 декабря)

17 декабря – спринт (мужчины)

18 декабря – спринт (женщины)

19 декабря – гонка преследования (мужчины)

19 декабря – гонка преследования (женщины)

20 декабря – масс-старт (мужчины)

20 декабря – масс-старт (женщины)

5-й этап. Оберхоф, Германия. 7-10 января

7 января – спринт (женщины)

8 января – спринт (мужчины)

9 января – гонка преследования (женщины)

9 января – гонка преследования (мужчины)

10 января – смешанная эстафета

10 января – сингл-микст

6-й этап. Оберхоф, Германия (13-17 января)

13 января – спринт (мужчины)

14 января – спринт (женщины)

15 января – эстафета (мужчины)

16 января – эстафета (женщины)

17 января – масс-старт (мужчины)

17 января – масс-старт (женщины)

7-й этап. Антхольц, Италия (21-24 января)

21 января – индивидуальная гонка (женщины)

22 января – индивидуальная гонка (мужчины)

23 января – масс-старт (женщины)

23 января – эстафета (мужчины)

24 января – эстафета (женщины)

24 января – масс-старт (мужчины)

8-й этап. Пекин, Китай - отменен

9-й этап. Нове Место, Чехия (11-14 марта)

11 марта – спринт (мужчины)

12 марта – спринт (женщины)

13 марта – гонка преследования (мужчины)

13 марта – гонка преследования (женщины)

14 марта – смешанная эстафета

14 марта – сингл-микст

10-й этап. Холменколлен, Норвегия (18-21 марта)

18 марта – спринт (женщины)

19 марта – спринт (мужчины)

20 марта – гонка преследования (женщины)

20 марта – гонка преследования (мужчины)

21 марта – масс-старт (женщины)

21 марта – масс-старт (мужчины)

Биатлонный сезон 2020-2021: что нужно знать

Восьмой этап Кубка мира в Пекине был отменен из-за пандемии коронавируса. В связи с этим календарь соревнований в марте еще может быть скорректирован.

Чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Был объявлен состав сборной Украины на старт Кубка мира.

В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали Йоханнес Бе и Доротея Вирер.

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Автор: Антон Дударь