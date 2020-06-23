В известном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус

В "Волыни" подтвердилось заражение двух человек.

В луцкой "Волыни" по итогам тестирования зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщили в программе "Футбол News".

Все футболисты команды здоровы, а COVID-19 нашли у двух членов тренерского штаба.

Луцкий клуб не будет отменять тренировки - команда готовится к поединку 20-го тура Первой лиги против "Черноморца". При этом "Волынь" попросила перенести игру с 24-го на 25 июня.

Стоит отметить, что ранее в Первой лиге заражение коронавирусом было зафиксирован в "Рухе", "Балканах" и "Минае".

"Волынь" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Руха" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что донецкий "Олимпик" повторно прошел тестирование на COVID-19 после положительных результатов у игроков команды.

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