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В известном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус

17:09, 23 июня 2020
Футбол
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Коронавирусом заразились два тренера Волыни / фото fcvolyn.net

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Об этом сообщили в программе "Футбол News".

Все футболисты команды здоровы, а COVID-19 нашли у двух членов тренерского штаба.

Луцкий клуб не будет отменять тренировки - команда готовится к поединку 20-го тура Первой лиги против "Черноморца". При этом "Волынь" попросила перенести игру с 24-го на 25 июня.

Стоит отметить, что ранее в Первой лиге заражение коронавирусом было зафиксирован в "Рухе", "Балканах" и "Минае".

"Волынь" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Руха" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что донецкий "Олимпик" повторно прошел тестирование на COVID-19 после положительных результатов у игроков команды

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