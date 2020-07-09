"Имеем все шансы": в УАФ анонсировали открытие стадионов для болельщиков

Люди могут вновь начать посещать матчи в самое ближайшее время.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в ближайшее время на матчи Украинской Премьер-лиги могут начать пускать болельщиков.

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Функционера цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона.

Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения Минздрава. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион", - заявил Павелко.

По состоянию на 9 июля в Украине подтверждено 50 414 случаев заражения коронавирусом, а также 1306 смертей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве прокомментировали возможность возвращения болельщиков на трибуны.

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