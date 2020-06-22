В очередном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус
Клуб Первой лиги "Балканы" объявил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба из села Заря.
Команда прошла процедуру сдачи ПЦР-тестов в пятницу, 19 июня. Один из результатов оказался положительным.
Доктор клуба Николай Фрекауцан отметил, что болезнь у игрока проходит бессимптомно. Он отправлен на самоизоляцию. Во вторник, 23 июня, команда пройдет повторное тестирование.
Матч 20-го тура Первой лиги "Балканы" - "Черкащина" по этой причине перенесен с 24-го на 25 июня.
Это уже четвертый украинский футбольный клуб, в котором обнаружен коронавирус. Ранее вспышка вируса произошла в "Карпатах", "Олимпике" и "Рухе".
По состоянию на 22 июня в Украине зафиксировано 37 241 случаев заражения COVID-19, а также 1012 смертей.
УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ отменила матч "Олимпика" и "Карпат" из-за коронавируса в донецком клубе.
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