У игрока украинского футбольного клуба выявили коронавирус

Футболист уже начал получать лечение.

Футбольный клуб "Минай" сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.

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Данная информация появилась на официальном сайте клуба.

Имя игрока не уточняется. Известно, что он сдал тест 7 мая в одном из медицинских заведений и получил положительный результат.

В настоящий момент спортсмен находится на изоляции и уже начал лечение. "Минай" проведет полную проверку всех футболистов и работников клуба на COVID-19, после чего огласит результаты.

Это первый случай заражения коронавирусом среди футболистов в чемпионате Украины, который зафиксирован официально.

"Минай" выступает в Первой лиге. В нынешнем сезоне команда под руководством бывшего футболиста "Шахтера" Василия Кобина пробилась в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с киевским "Динамо", когда сезон будет возобновлен.

УНИАН ранее сообщал о создании медицинского протокола для возобновления тренировок клубов УПЛ.