Сборная Украины существенно поможет медикам в борьбе с коронавирусом

Команда закупит оборудование, которое поможет спасать больных.

Сборная Украины присоединится к борьбе с пандемией коронавируса в стране - национальная команда выделит деньги на закупку необходимого медицинского оборудования.

Читайте также"Футбол вернется": в УАФ назвали главное условие для возобновления сезона

Об этом сообщил футболист сборной Александр Зинченко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

"От сборной Украины мы планируем закупить пять аппаратов искусственной вентиляции легких", - заявил игрок "Манчестер Сити".

Напомним, практически весь европейский футбол был остановлен из-за пандемии COVID-19. Из-за коронавируса на следующий год были перенесены Евро-2020 и Олимпиада в Токио.

По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом, а также 220 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпион мира по футболу в составе сборной Англии умер от коронавируса.