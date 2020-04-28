"Практически без тренеров": футболист Динамо раскрыл детали тренировок команды в условиях карантина

Александр Караваев отметил, что команда соблюдает правила дистанцирования.

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как проходят тренировки команды на базе в Конча-Заспе в условиях карантина.

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"Нас разбили на большое количество групп, чтобы мы все вместе не пересекались. Тренируемся на базе и практически без тренеров - у нас есть своя программа, которой мы придерживаемся.

На базе занимаемся беговой работой, а работу на всю остальную группу мышц делаем дома, потому что в спортзале нельзя тренироваться", - заявил Караваев в эфире телеканала "Киев".

Игрок добавил, что общение с партнерами также проходит с учетом нынешних реалий:

"Придерживаемся ли социальной дистанции? Да. Здороваемся кулаками, можем пообщаться, но держимся в нескольких метрах друг от друга".

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. В стране продолжается карантин.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-футболист сборной Украины назвал главные проблемы "Динамо".