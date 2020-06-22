Футболисты Олимпика повторно сдали тесты на коронавирус: известны результаты
Донецкий "Олимпик" провел повторное тестирование на коронавирус футболистов, которые получили положительные результаты после первой проверки.
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Об этом сообщили в программе "Футбол NEWS".
По информации источника, результаты игроков оказались отрицательными. Отмечается, что тесты были сделаны в другой клинике.
20 июня "Олимпик" объявил, что двое футболистов команды сдали положительные тесты на COVID-19. По этой причине на неопределенный срок была перенесена игра 27-го тура УПЛ между донецким клубом и "Карпатами".
Велика вероятность, что уже в следующем туре "Олимпик" сможет принять участие в матче с "Ворсклой" на выезде.
УНИАН ранее сообщал о том, что в очередном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус.
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