Футболисты Олимпика повторно сдали тесты на коронавирус: известны результаты

Донецкий клуб проверил игроков, которые ранее получили положительные тесты.

Донецкий "Олимпик" провел повторное тестирование на коронавирус футболистов, которые получили положительные результаты после первой проверки.

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Об этом сообщили в программе "Футбол NEWS".

По информации источника, результаты игроков оказались отрицательными. Отмечается, что тесты были сделаны в другой клинике.

20 июня "Олимпик" объявил, что двое футболистов команды сдали положительные тесты на COVID-19. По этой причине на неопределенный срок была перенесена игра 27-го тура УПЛ между донецким клубом и "Карпатами".

Велика вероятность, что уже в следующем туре "Олимпик" сможет принять участие в матче с "Ворсклой" на выезде.

УНИАН ранее сообщал о том, что в очередном украинском футбольном клубе обнаружен коронавирус.

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