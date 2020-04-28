В Европе досрочно завершили один из футбольных топ-чемпионатов

Во Франции принято решение не возобновлять сезон.

Французское правительство приняло решение не возобновлять спортивные турниры до осени.

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Об этом объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает L'Equipe.

"Крупные спортивные события не будут проводиться до сентября. Мы не сможем возобновить футбольный сезон-2019/20", - заявил чиновник.

Филипп отметил, что в первую очередь это касается контактных видов спорта - футбола, баскетбола и других.

Ожидается, что руководство Лиги 1 в мае будет принимать решение о том, кто будет признан чемпионом, кому достанутся путевки в еврокубки, а также вопрос вылета из элитного дивизиона.

За десять туров до финиша в чемпионате Франции лидером является "Пари Сен-Жермен", опережающий "Марсель" на 12 очков. Лига 1 стала первой из топ-чемпионатов, который не будет доигрывать сезон.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нидерландах остановили футбольный чемпионат и распределили места в еврокубках.