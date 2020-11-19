Команда пропустит ближайшие матчи в Первой лиге.

В клубе Первой лиги "Прикарпатье" произошла вспышка коронавируса.

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Как сообщил официальный сайт клуба, положительные тесты сдали 25 человек. Отрицательные результаты получили только пять игроков и три тренера.

Как отмечает пресс-служба "Прикарпатья", для большинства инфицированных это уже повторное заражение, а у некоторых коронавирус подтвердился в третий раз.

Утром 19 ноября команда Руслана Мостового ушла на самоизоляцию, которая продлится две недели. "Прикарпатье" пропустит ближайшие несколько матчей.

Стоит отметить, что первая вспышка COVID-19 в команде произошла еще в октябре. Тогда заразились 13 человек.

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Автор: Данил Слесь