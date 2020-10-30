COVID-19 также подтвержден у сотрудников базы клуба.

В киевском "Динамо" выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Команда и все представители клуба сдали тесты после возвращения из Венгрии с матча Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (2:2).

Как утверждает источник, положительный тест сдал голкипер команды Денис Бойко, который провел на поле всю игру. Также коронавирус подтвердился у пяти сотрудников базы клуба в Конча-Заспе. Таким образом, Мирча Луческу потерял обоих вратарей - Бущан также остается на самоизоляции.

Официальный сайт "Динамо" также сообщил, что коронавирусом заразился старший тренер команды U-21 Юрий Мороз, который находится на самоизоляции.

Коронавирус в "Динамо": что было раньше

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Автор: Данил Слесь