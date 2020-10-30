В киевском "Динамо" выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Команда и все представители клуба сдали тесты после возвращения из Венгрии с матча Лиги чемпионов против "Ференцвароша" (2:2).
Как утверждает источник, положительный тест сдал голкипер команды Денис Бойко, который провел на поле всю игру. Также коронавирус подтвердился у пяти сотрудников базы клуба в Конча-Заспе. Таким образом, Мирча Луческу потерял обоих вратарей - Бущан также остается на самоизоляции.
Официальный сайт "Динамо" также сообщил, что коронавирусом заразился старший тренер команды U-21 Юрий Мороз, который находится на самоизоляции.
Коронавирус в "Динамо": что было раньше
- Еще в августе коронавирусом заразились два игрока "Динамо" - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- Перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- "Динамо" находится на карантине в Конча-Заспе, чтобы не допустить ситуацию, которая произошла в донецком "Шахтере", где COVID-19 в начале октября подхватило большинство основных игроков.
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