Количество зараженных в клубе продолжает расти.

Киевское "Динамо" потеряло полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева из-за коронавируса перед матчем с донецким "Шахтером".

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Об этом стало известно порталу Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, обе команды прошли внеплановое тестирование.

У "горняков" все тесты были негативными, а в "Динамо" подтвердились еще два случая заражения COVID-19.

Таким образом, Шепелев и Леднев не сыграют с "Шахтером" 8 ноября в рамках 9-го тура УПЛ.

Коронавирус в "Динамо": главное

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Автор: Данил Слесь