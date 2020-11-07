Шепелев - очередная потеря Динамо в полузащите / фото ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" потеряло полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева из-за коронавируса перед матчем с донецким "Шахтером".
Читайте такжеДинамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги
Об этом стало известно порталу Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, обе команды прошли внеплановое тестирование.
У "горняков" все тесты были негативными, а в "Динамо" подтвердились еще два случая заражения COVID-19.
Таким образом, Шепелев и Леднев не сыграют с "Шахтером" 8 ноября в рамках 9-го тура УПЛ.
Коронавирус в "Динамо": главное
- Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе. Тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
- Перед матчем COVID-19 также подтвердился у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всего с "горняками" из-за заражения не сыграют 12 футболистов - помимо Супряги, Шепелева и Леднева это Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram