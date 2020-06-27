Карпаты - Львов: видео трансляция матча УПЛ

"Карпаты" будут принимать "Львов" в 28-м туре УПЛ.

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу пройдет львовское дерби - "Карпаты" в Луцке будут принимать "Львов".

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Начало встречи - в 17.00.

Для "Карпат" это будет первый матч после возобновления сезона в УПЛ. Львовяне находились на карантине, а затем их матч против "Олимпика" не состоялся из-за случаев заражения в донецком клубе.

На данный момент "Карпаты" занимают последнее место в таблице УПЛ. После 23 туров они набрали 14 очков.

"Львов" располагается на 11-м месте. У команды в активе 22 очка в 27 матчах.

В этом сезоне "Карпаты" и "Львов" встречались три раза и все три поединка завершились вничью - 0:0, 0:0 и 1:1.

Карпаты - Львов

Видеотрансляция

УНИАН ТВ

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 28-го тура УПЛ.

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