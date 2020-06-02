В УПЛ оценили вероятность срыва сезона после вспышки коронавируса в Карпатах

Лига будет ждать результатов тестов львовян после двухнедельного карантина.

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий оценил вероятность срыва сезона после того, как в львовских "Карпатах" произошла вспышка коронавируса.

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Функционер дал комментарий в эфире программы "Футбол NEWS".

"Находится ли сезон УПЛ под угрозой? Уверен, что мы все делаем согласно требованиям Минздрава и правительства. Говорить, что есть какая-то угроза - не вижу оснований для этого", - сказал Дикий.

Директор УПЛ добавил, что ситуация может измениться, если спустя две недели карантина в "Карпатах" все равно будут положительные тесты на коронавирус:

"Это уже будет внештатная ситуация. Будем собираться и принимать решение. Но давайте будем верить в лучшее и надеяться, что "Карпаты" смогут полноценно завершить сезон".

Львовский клуб сообщил, что чуть меньше половины тестов 65 человек оказались положительными. "Карпаты" отменили все тренировки и ушли на карантин, в связи с чем не сыграют в 25-м туре с "Ворсклой", а в 26-м - с "Днепром-1". По информации журналистов, среди инфицированных коронавирусом в клубе оказались сразу 11 футболистов.

Как сообщал УНИАН, ранее футболист "Карпат" рассказал о заражении коронавирусом.

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