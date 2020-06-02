УПЛ официально отменила два матча с участием Карпат

В клубе введен карантин после вспышки коронавируса.

Украинская Премьер-лига отменила матчи следующих двух туров с участием львовских "Карпат" после того, как в клубе произошла вспышка коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Команда не сыграет в 25-м туре с "Ворсклой", а в 26-м - с "Днепром-1". Ранее не состоялась игра 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь". Лига рассчитывает провести все несостоявшиеся матчи позже.

Львовский клуб ранее сообщил, что чуть меньше половины тестов на коронавирус 65 человек оказались положительными. "Карпаты" отменили все тренировки и ушли на двухнедельный карантин. По информации журналистов, среди инфицированных коронавирусом в клубе оказались сразу 11 футболистов.

Как сообщал УНИАН, ранее в УПЛ оценили вероятность срыва сезона после вспышки коронавируса в "Карпатах".

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