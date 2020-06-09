"Начали появляться симптомы": тренер Карпат рассказал о состоянии игроков и сотрудников клуба с коронавирусом

Роман Санжар отметил, что футболисты чувствуют себя хорошо.

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар поделился новостями из клуба после вспышки коронавируса среди футболистов и работников.

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Специалист дал комментарий телеканалам "Футбол 1/2/3".

"Футболисты все вроде бы нормально себя чувствуют. Пока именно у футболистов симптомов никаких нет. Мы созванивались, я спрашивал - все нормально.

Среди работников тяжелых случаев нет, насколько я знаю. Но у некоторых симптомы какие-то начали проявляться. Я не знаю, как у всех, потому что я не со всеми общаюсь, но у некоторых начали проявляться симптомы", - сказал Санжар.

Тренер добавил, что команда ушла на карантин в полном составе:

"Здоровые ребята тоже находятся на карантине, но они получили индивидуальные задания, работают по возможности".

Напомним, в начале июня стало известно, что в "Карпатах" было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ официально отменила два матча с участием "Карпат".

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