"Вспышка заболевания": львовские Карпаты сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубе

Команда официально ушла на карантин.

Львовские "Карпаты" официально сообщили о вспышке коронавируса в клубе.

Читайте такжеКоронавирус во львовских Карпатах: стали известны имена заболевших футболистов

Заявление опубликовала пресс-служба львовян.

"Карпаты" получили результаты тестирования 65 человек - футболистов, обслуживающего персонала и других работников клуба.

"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса. Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - сказано в сообщении.

Согласно протоколу, в УАФ и УПЛ была направлена вся информация о данной ситуации, а в клубе введен карантин на ближайшие две недели. Все тренировки отменены. При этом "Карпаты" призвали руководство украинского футбола не останавливать сезон, который недавно был возобновлен.

По информации журналиста "Футбольного формата" Олега Ящука, речь идет о 26 положительных тестах. Источник утверждает, что в команде заразилось 11 футболистов, а еще 15 - тренеры и персонал.

Напомним, матч УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь", который был запланирован на 31 мая, был перенесен после того, как во львовском клубе объявили о случаях заражения и самоизоляции. На 99% не состоится и поединок "Ворскла" - "Карпаты", который должен быть сыгран 7 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее футболист "Карпат" рассказал о заражении коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram