Карпаты объявили о выходе из карантина: восемь футболистов с признаками коронавируса изолированы

Несколько сотрудников клуба оказались в больнице.

Львовские "Карпаты" объявили о завершении карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе.

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Команда Романа Санжара возобновит тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками. Также будут привлечены футболисты из академии львовян. Подготовка к возобновлению матчей будет вестись в закрытом режиме.

При этом в "Карпатах" сообщили, что у восьми футболистов и пяти сотрудников по результатам ПЦР-тестов все еще есть признаки COVID-19, поэтому они остаются на самоизоляции. У игроков нет острых симптомов - только потеря обоняния. Более сложная ситуация у трех работников клуба старшего возраста, которые попалив больницу и получают лечение.

Первую игру после вспышки вируса львовяне должны провести 20 июня против донецкого "Олимпика". Существует вероятность, что игру перенесут на более поздний срок.

Напомним, в начале июня стало известно, что в "Карпатах" было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин и пропустил поединки трех туров УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что заболевшего коронавирусом футболиста "Карпат" заметили в центре Львова.

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