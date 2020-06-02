"Ничего не поделаешь": футболист Карпат рассказал о состоянии инфицированных коронавирусом в клубе

Егор Назарина подтвердил, что в клубе заразились 26 человек.

Полузащитник львовских "Карпат" Егор Назарина раскрыл подробности ситуации с коронавирусом в клубе.

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Футболист прокомментировал вспышку COVID-19 в команде телеканалам "Футбол 1/2/3".

"К сожалению, у нас такая же информация - 26 человек. Это все, что нам сообщил клуб. В глобальном плане симптомов нет ни у кого. Все нормально. Ребята себя отлично чувствуют, но вирус есть. Ничего с этим не поделаешь. Нам объявили, что уходим на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Думаю, здоровые ребята будут поддерживать себя в форме, потому что две недели - приличный отрезок времени", - сказал Назарина.

Полузащитник добавил, что команда хочет доиграть сезон:

"Обидно, что готовились. Были максимально настроены доиграть чемпионат, добиться поставленной цели. Что случилось - то случилось. Надеемся, после клубного карантина нам удастся доиграть чемпионат".

Команда не сыграет в 25-м туре с "Ворсклой", а в 26-м - с "Днепром-1". Ранее не состоялась игра 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь". Лига рассчитывает провести все несостоявшиеся матчи позже. По информации СМИ, из 26 человек в клубе заразились 11 футболистов.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УПЛ оценили вероятность срыва сезона после вспышки коронавируса в "Карпатах".

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