Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матчи чемпионатов Украины не будут отменены в связи с введением карантина выходного дня.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, первой и второй лиг, которые назначены на выходные дни", - написал он.

Также он выразил сожаление, что пока все поединки будут проходить без зрителей.

"Здоровье болельщиков – прежде всего. Зато Минздрав разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в красной зоне", – добавил Павелко.

Карантин выходного дня: что известно

Сегодня, 11 ноября, Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагал установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

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Автор: Олег Давыгора