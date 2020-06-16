Динамо сделает пожертвование клубам Первой лиги для проведения тестов на коронавирус

Киевский клуб решил помочь клубам, у которых нет средств на проверку своих игроков.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что перечислит полмиллиона гривень клубам Первой лиги, чтобы они смогли провести тестирование на коронавирус перед рестартом сезона.

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Суркиса цитирует пресс-служба киевлян.

"Хочу перейти от слов к делу. Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривень сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ.

Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни", - сказал президент "Динамо".

Напомним, чемпионат Первой лиги возобновится 24 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" вернулись из карантина после вспышки коронавируса в клубе.

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