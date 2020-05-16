Сыграл 15 минут: футболист в Беларуси расплакался из-за замены (видео)

Тренер решил, что его подопечный не вошел в игру.

Футболист "Энергетика-БГУ" Василий Совпель расплакался из-за решения тренера его заменить в матче с "Динамо-Брест".

Читайте такжеУкраинские футболисты организовали гол в матче чемпионата Беларуси (видео)

21-летний футболист появился на поле в середине второго тайма, однако уже спустя 15 минут тренер сделал обратную замену. Игрок расстроился и не смог сдержать эмоций.

Тренер Владимир Белявский принял такое решение, так как, по его мнению, Совпель неудачно вошел в игру.

"Энергетик-БГУ" одержал победу со счетом 2:1 и теперь занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси.

Напомним, чемпионат Беларуси не был остановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир продолжается, несмотря на слухи о заражении игроков, которые возникают в прессе.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист стал героем матча чемпионата Беларуси.