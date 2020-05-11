Футболист белорусского клуба сдал положительный тест на коронавирус - СМИ

Чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса.

Футболист белорусского клуба "Минск", имя которого не называется, заболел коронавирусом.

Об этом сообщает by.tribuna.com со ссылкой на "Белорусский футбол".

Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке "Минска" на матч против "Городеи", который состоялся 10 мая.

По данным источника, "Минск" уйдет на двухнедельный карантин.

Однако в клубе информацию о положительном тесте одного из игроков отрицают.

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"Это неправда. Результата теста ждать еще один-два дня", - заявил председатель "Минска" Игорь Шлойдо "Прессболу".

Стоит отметить, что ранее бюро исполкома БФФ решило перенести матч 4-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси между "Гомелем" и "Арсеналом" из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков дзержинского клуба.

Напомним, чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не останавливали из-за пандемии коронавируса, а матчи проводятся со зрителями.

По данным на 11 мая в Беларуси коронавирус подтвержден у 23906 человек, жертвами вируса стали 135 человек.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в испанском топ-клубе была вспышка коронавируса.