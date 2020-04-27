"Футбол вернется": в УАФ назвали главное условие для возобновления сезона
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оценил вероятность возобновления сезона в обозримом будущем.
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Руководитель УАФ дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".
Павелко отметил, что все будет зависеть от позиции руководства страны, которое несет ответственность за выход из карантина:
"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигрывание всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.
Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и рисковать здоровьем футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений".
Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок в середине марта. В стране продолжается карантин из-за пандемии COVID-19.
УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ разработала календарь для завершения сезона 2019-2020.