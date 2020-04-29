"Футбол - не самое важное": главный медик ФИФА призвал не возобновлять сезон

Функционер отметил, что сейчас на первом месте стоит здоровье людей.

Глава Медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хью призвал не рассматривать возможность возобновления текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

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Чиновника цитирует The Telegraph.

"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Все очень просто. Вдруг стало ясно, что футбол - не самое важное в жизни. Я буду очень рад, если мы сможем успешно начать следующий сезон, а до этого момента никаких матчей проходить не будет", - заявил Д'Хью.

Также представитель ФИФА добавил, что игрокам следует отказаться от плевков на поле после возобновления футбола:

"Это очень легкий способ заразить другого человека. Футболистам следует избегать плевков. Возможно, за это следует наказывать. Я настроен скептически в этом вопросе".

Стоит отметить, что ранее во Франции было принято решение не возобновлять чемпионат. Аналогично поступили в Бельгии и Нидерландах.

УНИАН ранее сообщал о том, что ФИФА хочет внести временное изменение в правила футбола после возобновления сезона.