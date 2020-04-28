УАФ жестко наказала украинский клуб и известного тренера за участие в договорных матчах
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела по участию клуба "Сумы" в договорных матчах.
О решении КДК сообщается на официальном сайте УАФ.
По результатам рассмотрения дела "Сумы" лишены статуса профессионального клуба. Им запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне.
Известному украинскому тренеру Александру Севидову, который работал в "Сумах" консультантом, запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 5 лет и еще на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года.
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Аналогичное наказание получил тренер "Сум" Александр Мартюк.
Экс-руководителю "Сум" Ростиславу Козару, футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Тренер Сергей Золотницкий, а также футболисты Тарас Дура и Сергей Гаращенков отстранены от футбола на три года. Еще ряд игроков команды получили дисквалификации на один год или меньше.
У дисквалифицированных тренеров, игроков и функционеров есть десять дней для обжалования решения.
По неофициальным данным, "Сумы" участвовали в договорных матчах на протяжении полутора лет и за это время провели около 30 поединков с "нужным" результатом. На этих матчах различными лицами было заработано около 10 миллионов долларов.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что апелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию двух арбитров за договорные матчи.