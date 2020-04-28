УАФ жестко наказала украинский клуб и известного тренера за участие в договорных матчах

"Сумы" лишены профессионального статуса, а Александру Севидову запретили работать в футболе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела по участию клуба "Сумы" в договорных матчах.

О решении КДК сообщается на официальном сайте УАФ.

По результатам рассмотрения дела "Сумы" лишены статуса профессионального клуба. Им запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне.

Известному украинскому тренеру Александру Севидову, который работал в "Сумах" консультантом, запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 5 лет и еще на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года.

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Аналогичное наказание получил тренер "Сум" Александр Мартюк.

Экс-руководителю "Сум" Ростиславу Козару, футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Тренер Сергей Золотницкий, а также футболисты Тарас Дура и Сергей Гаращенков отстранены от футбола на три года. Еще ряд игроков команды получили дисквалификации на один год или меньше.

У дисквалифицированных тренеров, игроков и функционеров есть десять дней для обжалования решения.

По неофициальным данным, "Сумы" участвовали в договорных матчах на протяжении полутора лет и за это время провели около 30 поединков с "нужным" результатом. На этих матчах различными лицами было заработано около 10 миллионов долларов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что апелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию двух арбитров за договорные матчи.