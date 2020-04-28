Коноплянка принес Украине победу над Румынией в FIFA 20 (видео)

Футболисты организовали товарищеский матч в симуляторе.

Сборные Украины и Румынии провели товарищеский поединок в видеосимуляторе FIFA 20.

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Украинскую команду представлял Евгений Коноплянка, а его соперником стал полузащитник "Аякса" Резван Марин.

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу игрока "Шахтера", второй выиграл Марин - 6:3, а в решающей встрече сильнее оказался Коноплянка - 4:2.

Итоговый счет противостояния - 2:1 в пользу Украины.

Видеозапись матчей опубликовал YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Напомним, почти все футбольные турниры мира были остановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты были отправлены домой на карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA 20.