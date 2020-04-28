Коноплянка принес Украине победу над Румынией в FIFA 20 (видео)
21:29, 28 апреля 2020Футбол
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Футболисты организовали товарищеский матч в симуляторе.
Коноплянка выиграл два матча из трех / фото: УАФ
Сборные Украины и Румынии провели товарищеский поединок в видеосимуляторе FIFA 20.
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Украинскую команду представлял Евгений Коноплянка, а его соперником стал полузащитник "Аякса" Резван Марин.
Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу игрока "Шахтера", второй выиграл Марин - 6:3, а в решающей встрече сильнее оказался Коноплянка - 4:2.
Итоговый счет противостояния - 2:1 в пользу Украины.
Видеозапись матчей опубликовал YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.
Напомним, почти все футбольные турниры мира были остановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты были отправлены домой на карантин.
УНИАН ранее сообщал о том, что Коноплянка и Зинченко обыграли Польшу в FIFA 20.
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