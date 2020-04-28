"Нельзя так": Милевский высказался о скандальном удалении Хачериди

Артем Милевский считает, что Евгению Хачериди нужно "как-то себя менять".

Нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский высказался о скандальной выходке своего одноклубника Евгения Хачериди во время матча чемпионата Беларуси против "Витебска".

Об этом Милевский сказал на YouTube-канале "Миля".

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"Не хочу много говорить про него. Я считаю, что ему надо как-то себя менять. Нельзя так. Ладно, мы бы проиграли одну игру... Но он потом не играл с "Шахтером", его нет, и мы проиграли 0:2. Не за себя, а за коллектив надо думать. Я понимаю, что его провоцировали, но...", - сказал Милевский.

Напомним, Хачериди получил необязательную красную карточку и "привез" пенальти, из-за которого его команда проиграла. После матча защитник в подтрибунном помещении пытался выяснить отношения с арбитром. В итоге Хачериди был дисквалифицирован на пять матчей.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" Брест оштрафует Хачериди на половину зарплаты.