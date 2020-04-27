Российский клуб оштрафует своего футболиста за критику Путина

Вратарь "Крыльев Советов" публично раскритиковал президента РФ и действия российских властей.

Руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение оштрафовать вратаря команды Евгения Фролова за то, что он выступил с публичной критикой российской власти.

В интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" Фролов среди прочего сказал:

"Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них для себя деньги есть. Для людей - ничего нет. Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет".

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Он также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин дает пустые обещания:

"То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору. Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ - зло. И в реальной жизни все по-другому".

Официальный сайт "Крыльев Советов" заявил, что "высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба".

"Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", - подчеркнули в самарском клубе.

Отметим, что Фролов перешел в "Крылья" в феврале этого года.

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