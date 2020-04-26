Двое футболистов Шахтера вошли в рейтинг восходящих звезд футбола

Список был составлен из бразильских футболистов.

Двое игроков донецкого "Шахтера" вошли в топ-7 молодых бразильских футболистов, которые в ближайшее время перейдут в один из топ-клубов.

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Список составил авторитетный портал Bleacher Report.

В него вошли два "горняка" - защитник Додо и полузащитник Тете.

По мнению издания, Додо - дисциплинированный игрок с европейским опытом, который уже был близок к переходу в "Баварию" прошлой зимой. При этом бразилец остается одной из главных целей немецкого суперклуба на трансферном рынке, а сумма трансфера может превысить 30 миллионов евро.

Что касается Тете, то журналисты отметили его технику и потенциал стать игроком мирового уровня. За бразильцем следят итальянские "Рома" и "Милан", а его цена составляет 50 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли Алекс Теллес ("Порту"), Габриэль Магальянес ("Лилль"), Карлуш Винисиус ("Бенфика"), Диего Карлос ("Севилья") и Луис Фелипе ("Лацио").

В нынешнем сезоне на счету Додо 24 матча, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах. В активе Тете - 26 поединков, 5 голов и 4 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" может подписать аргентинского полузащитника.