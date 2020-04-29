В связке с фонарным столбом: футболист Шахтера придумал оригинальный метод тренировки на карантине (видео)

Додо поддерживает форму возле своего дома в Киеве.

Защитник донецкого "Шахтера" Додо продолжает индивидуальные тренировки, несмотря на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Бразилец показал несколько физических упражнений, которые он выполняет возле дома с помощью своего друга. Одно из них - весьма оригинальное. Додо привязал себя к фонарному столбу и отрабатывал передачи.

Видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне, который был остановлен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, Додо провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что двое игроков "Шахтера" вошли в рейтинг восходящих звезд футбола.