Европейский топ-клуб сделал запрос по трансферу футболисту Шахтера - СМИ
13:53, 25 мая 2020Футбол
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"Пари Сен-Жермен" нужен правый защитник "горняков".
Додо в нынешнем сезоне стал основным игроком украинского гранда / фото ФК Шахтер
Защитник донецкого "Шахтера" Додо привлек внимание чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен".
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Об этом сообщает портал Le10sport.com.
По информации источника, парижане уже установили контракт с чемпионом Украины по этому вопросу. "Шахтер" ответил, что готов отпустить 21-летнего бразильца за 30 миллионов евро.
Также уточняется, что мюнхенская "Бавария" якобы уже сделала предложение по игроку и предложила дончанам 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Додо 24 матча, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах.
УНИАН ранее сообщал о том, что Додо вошел в рейтинг восходящих звезд футбола.
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