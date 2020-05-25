Европейский топ-клуб сделал запрос по трансферу футболисту Шахтера - СМИ

"Пари Сен-Жермен" нужен правый защитник "горняков".

Защитник донецкого "Шахтера" Додо привлек внимание чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен".

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Об этом сообщает портал Le10sport.com.

По информации источника, парижане уже установили контракт с чемпионом Украины по этому вопросу. "Шахтер" ответил, что готов отпустить 21-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

Также уточняется, что мюнхенская "Бавария" якобы уже сделала предложение по игроку и предложила дончанам 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Додо 24 матча, 2 гола и 1 результативная передача во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Додо вошел в рейтинг восходящих звезд футбола.

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