Днепр-1 - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

"Днепр-1" и "Ворскла" встретятся в 32-м туре чемпионата Украины.

В рамках 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" будет принимать "Ворсклу". Матч пройдет 19 июля в Днепре.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Ворскла".

Начало встречи - в 17.00.

"Днепр-1" уже гарантировал себе итоговое седьмое место в УПЛ. Днепряне сыграют в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В то же время "Ворскла" перед последним туром занимает десятое место. Тренерский штаб полтавчан уже предоставил отдых игрокам основы - в матче против "Днепра-1" сыграет молодежный состав.

В этом сезоне в очных противостояниях "Днепр-1" и "Ворскла" одержали по одной победе, а еще один матч завершился вничью.

Днепр-1 - Ворскла

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

Как сообщал УНИАН, в УПЛ уже определились обе пары плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram